Serie B 2024 25 - Diretta Esclusiva DAZN 2a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha comunicato che Modena-Bari sarà la partita disponibile gratuitamente a tutti per la secondadellaBKT., in qualità di detentore dei diritti tv del campionato e potendo trasmettere una partita anche in modalità gratuita, ha dunque deciso di mandare in onda free l’anticipo di venerdì 23 agosto con inizio alle 20:30. Le due squadre puntano al riscatto dopo le delusioni dell’esordio, entrambe infatti sono state sconfitte, in uno dei campionati più imprevedibili e competitivi d’Europa.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati.