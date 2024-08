Se l’inclusività esclude le diversità | è polemica su una scuola pugliese dove arriva il grembiule unisex verde per tutti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Niente più azzurro per i maschi e rosa per le femmine: via ala quadretti per. Lo ha stabilito l’Istituto Comprensivo di Salice Salentino e di Guagnano, in provincia di Lecce, con l’approvazione di una zelante delibera che ha fatto subito scattare la. Dall’anno scolastico 2024/2025, secondo quanto deciso dal Collegio dei docenti, il colore dei grembiuli verrà gradualmente uniformato tra bambini e bambine, cominciando per ora dai neoiscritti.