Rientri vacanze 3 giorni bollino rosso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 10.56 A partire da oggi pomeriggio e fino all'intera domenica 25 saràsu strade e autostrade per idalle. Divieto di transito per i veicoli pesanti domani dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22. Un fine settimana segnato dunque dalla fine dellee daia casa per la riapertura della gran parte delle attività lavorative. Per consentire la fluidità del traffico, Anas ha potenziato l'impegno del personale e limitato la presenza dei cantieri sospendendone 906 fino al 3 settembre.