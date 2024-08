Riassunto | Oakio presenta l’innovativo Proshield WPC Beam per un’architettura sostenibile

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 23 agosto 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–, un importante produttore di materiali compositi legno-plastica (Wood-Plastic Composite, WPC),il suo prodotto all’avanguardiaWPC, una trave progettata per soddisfare l’aumento della domanda di soluzioni edili sostenibili e durature. In Europa si stanno diffondendo pratiche edilizie ecosostenibili, quindiWPCdiemerge come una scelta ideale per architetti e costruttori che mirano a unire responsabilità ambientale ed elevate prestazioni. Composizione superiore per una durata potenziata IlWPCsi distingue per la sua composizione esclusiva. Realizzato con una combinazione di polietilene ad alta densità (HDPE) e fibre di legno di quercia riciclato finemente macinate, la trave offre un connubio perfetto di estetica naturale e robustezza industriale.