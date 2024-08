Notizie calcio Napoli conferme sull’idea Bove | spicca un indizio sorprendente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Edoardoè una delle ultime idee in casaper quanto riguarda il centrocampo del. In queste ore arrivanoin merito al possibile colpo a sorpresa degli azzurri. In queste ore ilha la mission di completare il più possibile l’organico a disposizione di Antonio Conte. Ciò si rende assolutamente necessario in seguito alla brutta batosta in casa dell’Hellas Verona: per cercare di ambire alle zone nobili della classifica di Serie A, serve sicuramente intervenire in maniera decisa in questi ultimi giorni della sessione estiva dimercato. Tra le priorità nell’agenda di Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club partenopeo, c’è senza dubbio quella di rinforzare il reparto di centrocampo. Presto potrebbe arrivare in azzurro Billy Gilmour, atteso in Italia per l’inizio della prossima settimana.