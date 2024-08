L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria tornerà nel 2025? La replica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)deinelsi espone per la prima volta sulla prossima edizionedeiil prossimo anno con una nuova edizione. Pier Silvio Berlusconi ha confermato la notizia durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/. Chi ci sarà al timone? La conduttricedurante l’intervista a Nuovo Tv, si è esposta a pochi mesi dall’inizio della nuova avventura.? LEGGI ANCHE: Stefano De Martino pronto per Affari Tuoi: l’ultimo gesto fa esplodere il web Le dichiarazioni della conduttrice “Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro” ha dichiarato la conduttrice.dopo aver vintonel lontano 2008, l’ex naufraga é approdata nel reality show in qualità di opinionista tra il 2011 e il 2023.