L’Inter sceglie David per il 2025 | profilo perfetto per tre motivi

(Di venerdì 23 agosto 2024)vede in Jonathanl’attaccante ideale per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Ilcanadese risultaper almeno tre, che soddisfano le esigenze di tutte le componenti della società nerazzurra. LAVORI IN ANTICIPO –si sta avviando a chiudere la trattativa per l’ingaggio di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003. Un’operazione con cui di fatto si concluderà il mercato in entrata di quest’estate. Salvo improvvise novità in uscita, legate ai nomi di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Tuttavia la dirigenza nerazzurra è già proiettata in avanti. Perché il mercato delsarà decisivo per il futuro prossimo del. E quello di Jonathanè uno dei nomi sui quali Piero Ausilio e il team di mercato hanno già iniziato a lavorare. E isono presto detti.