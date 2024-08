Latina al setaccio della polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Su indicazione del sindaco Matilde Celentano, lasta continuando l’attività, sul territorio di, volta alla prevenzione e al monitoraggio di fenomeni di degrado urbano. Gli agenti, diretti dal vice comandante Sabrina Brancato, nel pomeriggio e nella serata di ieri si sono concentrati nelle principali vie e piazze del centro cittadino, dove nei giorni scorsi si sono verificati episodi di violenza, e nella zona di Villaggio Trieste, in seguito a svariate segnalazioni ricevute dai cittadini. “In zona piazzale Trieste – afferma Brancato – sono state identificate due persone che si stavano intrattenendo al di sopra del monumento e sono state quindi allontanate. In via Ezio, invece, sono state identificate dieci persone di nazionalità nordafricana che si stavano intrattenendo al buio e a terra, all’interno dell’area verde.