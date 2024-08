L' altra faccia della Convention nazionale dem

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) Conclusasi ieri sera con il discorso di accettazionenomination da parte di Kamala Harris, è arrivato il momento di fare un bilancio politico dell’ultimadem. Gran parte dei media non ha fatto che celebrarla, sostenendo che tutto il Partito democratico sarebbe ormai solidamente compattato attorno alla vicepresidente. E’ stato inoltre assai enfatizzato il clima di “gioia” che avrebbe caratterizzato l’intera kermesse. Eppure, è forse utile andare al di làretorica. Se è certamente vero che la Harris ha guadagnato terreno nei sondaggi e che ha raccolto in poche settimane l’enorme cifra di 500 milioni di dollari, non è probabilmente tutto oro quel che luccica. Cominciamo col dire che, al di là“gioia” a favore di telecamera, dallaè trapelato anche un senso di inquietudine.