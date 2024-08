L’addio di Lukaku permetterebbe al Chelsea di puntare su Osimhen Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anche ilscrive della trattativa trae Napoli. I club “stanno lavorando per trovare un accordo sul trasferimento di Romelu, un’operazione che potrebbe finalmente aprire le porte al club di Premier League per accaparrarsi Victor“. Porte girevoli al: fuori, dentroDa tempo, scrive ilè un obiettivo dele l’uscita di“consentirebbe al club inglese di mettere in moto il trasferimento del nigeriano per cercare di rafforzare la squadra con un nuovo centravanti“. Anche Enzo Maresca, l’allenatore del, ha detto che il club tenterà di ingaggiare un punta prima della fine del calciomercato. «Se avremo la possibilità di portare un nove che possa aiutarci e fare la differenza, allora ci proveremo», ha detto Maresca. La trattativa tra Napoli eè ancora in corso.