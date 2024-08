Il paese di San Carlo teatro della seconda edizione di Un mondo di solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tutto pronto neldi Sanper ladi Undi, in programma domani e domenica. La due giorni “full immersion” promossa da Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) Massa-Carrara e Assoutenti (Associazione a tutela di utenti e consumatori) Massa-Carrara e patrocinata tra gli altri da Fondazione Telethon. Tutte le iniziative che hanno come filo conduttore l'inclusione sociale, coinvolgeranno la piazza, la strada panoramica e la struttura termale di San, teatri all'aperto di rappresentazioni di arte, cultura, poesia, musica e spettacolo, divertimento e intrattenimento. Tra gli ospiti anche Matteo Tiraboschi, padrinomanifestazione e famoso tenore lirico non vedente.