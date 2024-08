Folla per Bennato tensioni e risse sfiorate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "È andato tutto bene madama la marchesa". Si tratta del concerto in piazza a Recanati di Edoardo, il primo dei due appuntamenti di Lunaria per questa estate 2024. Preceduto dalla solita, stucchevole polemica dei posti in prima fila, che qualcuno vorrebbe non fosse riservati alle autorità, cosa che poi è accaduta perché il sindaco Emanuele Pepa non ha trovato posto accanto alla moglie e al figlio. Se fossero stati tutti qui i problemi, la serata poteva concludersi con un dieci e lode per gli organizzatori. Invece qualcosa non è proprio filato liscio e questo perché nessuno si aspettava che quasi 5mila persone si fossero riversate in piazza Leopardi sin dalle 19 in cerca di una collocazione. I due aspetti più critici sono stati la gestione dei parcheggi e la dislocazione della gente in piazza.