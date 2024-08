Cronologia del ‘caso Dybala’ | dall’andare con Míchel in Arabia con un contratto da 75 ‘kili’ al restare a Roma… in meno di 24 ore!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ilsarà una di quelle storie che verranno ricordate negli anni. Soprattutto da parte dei 'tifosi' della Roma dopo aver appreso della decisione del giocatore. Lui accordo definitivo per recarsi ine firmare con Al-Qaadish diper un prezzo di 75 "chili" Per tre stagioni rimase chiuso. Ma, dopo a lungo pomeriggio di riflessioni insieme ad amici, familiari e colleghi, 'il gioiello' Ha ascoltato il suo cuore e resterà nella 'città eterna'. Dybala esulta per un gol con la Roma In un calcio dove il romanticismo brilla per la sua assenza negli ultimi tempi, Quella di Dybala con la Roma è una storia d'amore cinematografico. È stato accolto come una star e, in questi due anni, è stato l'occhio destro della tribuna olimpica.