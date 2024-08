Ciclista ucciso da auto pirata era omicidio premeditato | sei fermi per la morte di Fabio Ravasio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non era un incidente causato dall’ennesimodella strada, ma unquello di, ildi 52 anni (nella foto) che lo scorso 9 agosto è stato travolto ea Parabiago, nel Milanese, da un’guidata da una persona che non si è fermata. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Legnano che oggi hanno eseguito nei confronti di sei persone un decreto di fermo, emesso dalla procura di Busto Arsizio, per il reato di concorso inaggravato dalla premeditazione. Inizialmentesembrava essere stato vittima di un incidente stradale mortale causato da undella strada, poi datosi alla fuga, avvenuto alle 19.50 del 9 agosto in via Vela.