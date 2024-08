Cat Quest III la recensione della pelosissima avventura piratesca

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ve ne abbiamo parlato qualche mese fa nella nostra anteprima, ora possiamo finalmente raccontarvi la versione definitiva delle pelosissime avventure piratesche di CatIII! Sviluppato da The Gentlebros, studio con sede a Singapore, CatIII è il terzo capitolopucciosissima saga action RPG con protagonisti dei mici alla conquista dei Sette Mari, contro la minaccia dei Pi-Ratti. Una sempliceper i più piccoli o una piccola perla per gli amanti del genere? Salpate con noi alla ricercaStella del Nord nella nostradi CatIII! I Pi-Ratti dei Gattaraibi Vi trovate nell’arcipelago dei Gattaraibi, i giochi di parole si sprecano in CatIII, alla ricercaStella del Nord, un prezioso manufatto che, stando alle leggende, è in grado di esaurire qualsiasi desiderio.