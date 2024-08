Calippo Tour | 22enne va in giro per l’Italia facendo sesso orale a sconosciuti Il folle fenomeno social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Viene da domandarsi dove andremo a finire, anzi dove stiamo finendo già ora. Non è questione di moralismo o di voler essere bigotti, ma unda analizzare con attenzione e che ha radici profonde, forse anche di disagioe. Si sta parlando di ““, con imedia che ne fanno da cassa di risonanza. In fondo, non occorre molta immaginazione per capire che il termine “” non si riferisce alla famosa linea di gelati e ghiaccioli, ma piuttosto a un atto sessuale specifico: la fellatio. La “grande invenzione” si deve a una ragazza che chiameremo A., la quale ha creato delle vere e proprie pagine sui. Su TikTok conta più di 18.5 mila follower, il canale Telegram più di 111 mila e, ovviamente, ha anche OnlyFans (la piattaforma ad abbonamento dedicata a contenuti per adulti). Un suo video conta 1.5 milioni di visualizzazioni.