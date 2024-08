Bisseck la panchina in Inter-Lecce non va letta come bocciatura | il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) In vista didi domani è sempre più probabile la decisione di Simone Inzaghi di schierare Benjamin Pavardtitolare a destra nel suo terzetto difensivo.ndo così Yann. Una scelta da non leggereunadopo il Genoa.– Benjamin Pavard per Yann, questo uno dei cambi nell’undici titolare di Simone Inzaghi perrispetto alla gara contro il Genoa. Oltre a quello obbligato che vedrà Mehdi Taremi prendere il posto dell’infortunato Lautaro Martinez. Le malelingue potrebbero subito pensare che si tratti di una scelta dovuta all’errore del giovane difensore tedesco nel finale della gara contro il Genoa, che ha portato al 2-2. Ma non è così. E ilè ben semplice da analizzare e comprendere.