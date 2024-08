Vittorio Sgarbi resta appeso alla carrucola | Dolomiti con il brivido | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Il nostro ex sottosegretarioCulturanon perde ma una occasione per divertirsi", scrive (in inglese) chi segue la pagina di X "Crazy Italian Pol", che pubblica il meglio e il peggio dei politici italiani. Ilè oggettivamente esilarante, quasi psichedelico: il critico d'arte e politico èa unain un classico parco divertimenti alpino, mentre in sottofondo si sente in ripetizione "capra!", il suo grido di battaglia rimodellato su note e musica di un pezzo hip hop. Gran finale con "beee" ovino.Âè ad Arabba, nello splendido scenario naturale dellein Veneto a una manciata di tornanti da Cortina d'Ampezzo. In un pomeriggio evidentemente noioso, ilNazionale ha dunque pensato bene di passare qualche minuto sul gioco piĂą amato dai bambini, aggiungendo poi un divertito "guarda come dondolo" come didascalia.