Un colpo all' italiana | la Collector' s Edition 55 Anniversario 4K UHD + Blu-ray è ora in sconto su Amazon

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sui fan di Unall'possono ora trovare la's55°4K UHD + Blu-ray dello storico film con Michael Caine, in. Uscito nel 1969, Unall'(The Italian Job, in originale) è diventato un film di culto, influenzando la cultura popolare per decenni. Stiamo parlando di una pellicola che ha definito l'immagine delle rapine in stile "heist movie" con il suo mix di azione, umorismo britannico e un tocco di eleganza. La sequenza finale con le Mini Cooper che sfrecciano per le strade di Torino è diventata iconica, tanto da ispirare pubblicità, videogiochi e persino un remake nel 2003. Il film ha anche contribuito a rafforzare l'appeal di attori come Michael Caine e ha lasciato un'impronta duratura nel modo in