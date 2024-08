Tutte le donne della candidata presidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Cocchi ?Europa è guidata da due, von der Leyen e Metsola, ma non ci sono ancora gli Stati Uniti d’Europa, dunque il peso politico resta limitato. Ha già governato per 4 mandati la donna più potente d’Europa, l’ex cancelliera tedesca Merkel. Lasciamo perdere l’eccezioneThatcher, perché erano altri tempi, e siamo già ferrati sulla nostra Italia che si è sbarazzata di una certa patina un po’ retrograda (anche) eleggendo una premier e una leader dell’opposizione: "Le sembro una che sta un passo indietro agli uomini?", scandì Meloni in risposta a Schlein. La Thailandia ha appena eletto Paetongtarn Shinawatra, la più giovane premier di sempre dopo Sanna Marin (ex in Finlandia). Eppure Hillary Clinton, dal palcoconvention dem di Chicago, ha puntato molto sulla reale possibilità dello sfondamento del tetto di cristallo.