Stellantis concentrati su esecuzione piano per l’Italia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano, 22 ago. (askanews) –“rimane concentrata sull’delperper i prossimi anni, già comunicato ai partner sindacali, che include progetti importanti come quello per Mirafiori 2030”. Così in una dichiarazioneItalia risponde alle parole del ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso che intervenendo al Meeting di Rimini ha minacciato di destinare i fondi Pnrr per la Gigafactory di Termoli ad altri progetti senon darà indicazioni in tempi brevi sul propriodi investimenti. “Il governo ha fatto la sua parte,no”, ha detto Urso.