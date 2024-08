Ravello auto improvvisamente in fiamme | la donna riesce a mettersi in salvo con suo figlio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 agosto 2024) Momenti di alta tensione si sono vissuti ieri sera lungo la panoramica strada ex SS 373, che collega Castiglione a, in Costiera Amalfitana. Una Smart, che stava tranquillamente percorrendo quel tratto, è stataavvolta dalle, trasformando un normale viaggio in un incubo. L’incidente Erano da poco passate le 21 quando l’, condotta da una, ha iniziato a emettere del fumo sospetto. In pochi istanti, la situazione è precipitata: il veicolo è stato inghiottito da un rogo improvviso, rendendo la scena surreale e spaventosa. La Prontezza della Conducente In un gesto che si è rivelato decisivo, laalla guida è riuscita a fermare l’e ad abbandonarla insieme al, che sedeva accanto a lei, prima che ledistruggessero completamente il veicolo.