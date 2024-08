Omicidio Sharon Verzeni i carabinieri con il fidanzato Sergio Ruocco in casa della coppia Sequestrati oggetti della vittima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Terno d’Isola, 22 agosto 2024 – E tre., ildi, la 33enne uccisa a coltellate per strada la notte del 30 luglio, è stato convocato per la terza volta daiche stanno indagando sul delitto. Sempre come persona informata dei fatti, stavolta – dopo una tappa nella sede del comando provinciale, raggiunta in autonomia con la sua auto – ha accompagnato i militari dell’Arma nell’abitazione di via Merelli che fino a quella maledetta nottata condivideva con la donna che avrebbe voluto sposare. Il sopralluogo è durato una decina di minuti. Gli investigatori sono partiti dal garage, poi sono saliti al primo piano. Sarebbero statialcuniappartenuti alla. Data la “rapidità”visita, è probabile che isapessero già cosa prelevare.