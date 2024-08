Napoli altre cattive notizie per Conte | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo il brutto ko del suocontro il Verona, per Antonioè arrivato in giornata un annuncioche ha portato con sé delle brutte. Ildi Antonioha iniziato come peggio non poteva il proprio campionato. Gli azzurri, infatti, sono stati travolti domenica scorsa dal Verona di Paolo Zanetti. Lo stesso tecnico pugliese ha ammesso di essersi vergognato per la prestazione fornita dai calciatori azzurri, innescando così tantissime polemiche. Il team partenopeo, di fatto, si è liquefatto nel corso della ripresa visto che, al netto della traversa colpita da Frank Anguissa, non è mai riuscito ad essere pericoloso nel corso della seconda frazione di gara. Archiviata la sfida contro il Verona, ilè atteso dal difficile match di domenica prossima contro il Bologna.