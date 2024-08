La Smart TV potrebbe seriamente spiarti | basta un gesto e non dovrai più preoccuparti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Se vuoi evitare che latv continui adevi comportarti in questa maniera.un sempliceper tutelare la privacy. Nelle nostre case letv sono diventate ormai apparecchi molto comuni soppiantando nella gran parte dei casi le vecchie televisioni. Tra i vantaggi delleTV c’è indubbiamente la possibilità di una personalizzazione pressoché totale secondo i propri gusti individuali.tv, unpuò aiutarti a tutelare la privacy dei tuoi dati – cityrumors.itUnatv in buona sostanza, è praticamente un vero e proprio computer sempre connesso alla rete, qualcosa di molto più sofisticato di un semplice strumento per poter accedere a app e piattaforme di streaming. La cosa meno nota è che letv raccolgono anche molti dati degli utenti (principalmente sui loro interessi) che le utilizzano.