It ends with us mania | come ricreare le onde di Blake Lively

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo aver lanciato il suo nuovissimo brand di prodotti di haircare per capelli,ha raggiunto ancora più fan grazie anche all’imminente uscita di Itus, film ispirato al romanzo dal successo planetario di Colleen Hoover. E non è un mistero che tutti abbiano, almeno una volta nella vita, voluto i suoi capelli, sin dai tempi di Gossip Girl. Capelli da un colore super naturale, ma anche apparentemente sani, folti e lunghi. Insomma, un sogno. E ovviamente non è un mistero che l’attrice abbia chiaramente accesso a una serie di prodotti di altissimo livello e specialisti personalizzati, oltre a una -chiaramente- genetica molto fortunata. Eppure, Tik Tok ha provato a svelare il mistero almeno per quanto riguarda lo styiling, di un mosso ondulato e messy al punto giusto.