Il segreto per vestirsi davvero come Adam Sandler

(Di giovedì 22 agosto 2024) Al giorno d’oggi è una notizia vecchiail mondo: ai primi del mesesi è presentato in un parco di New York per fare due tiri a canestro con un outfit che ha conquistato all’istante i moodboard di tutta la Rete. Il leggendario comico ha accostato una polo oversize a righe orizzontali a un paio di short adidas a righe verticali (flex!), con sotto un paio di scarpe da basket Under Armour Curry 11s. Perché Sandman, quando si tratta di sneaker, cerca la performance e non l’ultimo modello hype cattura sguardi. È arrivato. Ha giocato. Ha avuto stile. Ha vinto. O forse ha perso – non ci sono tabelloni nella foto.