Giardino Caponnetto ancora una serata di violenza | spacciatore dà in escandescenze e scaraventa sedie e tavolini contro i clienti

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 –un episodio dinegli spazi deldove solo la settimana scorsa dei vandali «hanno spaccato in due la lapide dedicata al giudice che ha creato il pool antimafia. Mercoledì sera, intorno alle 21.30, un uomo straniero è andato insolo perché una persona seduta aidel chiosco avrebbe rifiutato la droga da lui offerta. L'uomo, al "no grazie", avrebbe reagito iniziando are tavoli edel locale. "Una signora è stata colpita al gomito, altri sono scappati. Noi abbiamo chiuso immediatamente, non si può lavorare in queste condizioni" racconta Daniele Coppini, titolare del chiosco e presidente dell'associazione Gli Amici dei Lungarni Fiorentini. "Vi viviamo con l'angoscia che possa succedere qualcosa.