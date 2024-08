Emily in Paris 4 | tutta la beauté presente nella quarta stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bonjour,inè tornata! La prima parte delladella serie televisiva è arrivata su Netflix pochi giorni fa. L’americana a Parigi – attualmente prima in classifica tra i titoli più visti – è pronta a sorprenderci con le sue avventure d’amore (sceglierà Gabriel o Alfie?) e con i suoi look stravaganti ed eccentrici. Ma non è finita qui. Nel corso di quattro stagioni,Cooper, interpretata da Lily Collins, ci ha insegnato molto anche in fatto di bellezza. Scopriamo insieme tutto il beautynei primi 5 episodi diin4.in4: i prodotti beauty preferiti diCooper Dopo quattro stagioni,Cooper ha deciso di regalarci soddisfazioni anche in fatto di beauty.