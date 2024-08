Elementari a S Colombano Pronti 940mila euro per il rifacimento del tetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Quasi un milione diper la precisione, che arriveranno attraverso il PNRR, per ildel, con demolizione di quello vecchio, con adeguamento sismico, efficientamento energetico, risanamento igienico sanitario ed aggiornamento dell’antincendio dell’edificio che ospita la scuola elementare di San, nel capannorese. Si tratta del primo lotto. La conferma arriva dalla determinazione numero 1069 del 21 agosto. L’approvazione del progetto esecutivo dell’opera è la chiave per ricevere le risorse. Quasi tutto l’importo necessario verrà finanziato dall’Unionepea con i fondi denominati "Next Generation EU", stralciati dal PNRR a seguito della decisione Ecofin, il Consiglio Economicopeo, dell’8 dicembre 2023.