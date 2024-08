Davvero loro?! Grande Fratello 2024 confermati i primi 8 concorrenti vip | chi sono

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alfonso Signorini ha ufficializzato che ilseguirà la stessa formula dello scorso anno, con un mix di partecipanti famosi e non famosi. Recentemente,stati rivelati i nomi di alcuni dei vip che parteciperanno a questa edizione, e sembra che questi ottofaranno molto discutere., dopo il pesante litigio è pace fatta tra gli ex: “Siamo tornati amici” Inoltre, è stata confermata la data di inizio del programma su Canale 5. Secondo quanto comunicato da Amedeo Venza, ilandrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, a partire dal 16 settembre. I fan dovranno quindi aspettare meno di un mese per vedere i nuovivarcare la porta rossa.