Cittadinanza | Romeo ‘proposta Fi mina stabilità Governo’**

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Non si vede la necessità di modificare” la legge sulla cittadinanza, “non è nel programma elettorale di centrodestra, non una priorità, non è nell’agenda di governo. Sinceramente faccio un po’ a fatica a capire i colleghi di Forza Italia. Non è che infastidisce la Lega che ha una sua posizione chiara e ribadisce il suo no” alla modifica. “Visto che offre una sponda alle opposizioni su questa tematica rischia dire seriamente ladel Governo”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano, ospite a ‘Di sera’ su Retequattro.