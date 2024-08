Chi è Glen Powell nuovo sex symbol di Hollywood

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Occhi azzurri, alto 1 metro e 83, fisico statuario. Ecco le caratteristiche fisiche diche lo hanno portato ad essere uno dei nuovi sexdi, spesso assicurazione per incassi certi e, da alcuni, visto come l’erede ideale del collega Brad Pitt. Scopriamo qualche notizia e curiosità sul bell’attore texano, protagonista di “Tutti tranne te” e “Twisters”., la carriera e la vita privata dell’attore Nato il 21 ottobre 1988 ad Austin, in Texas,ha giocato a football e lacrosse al liceo e, dopo il diploma, si è iscritto alla il Moody College of Communication l'Università del Texas, senza però conseguire la laurea e rinviando il proseguo degli studi a causa dei numerosi impegni professionali.