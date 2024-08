Brucia str***a Bufera sul collaboratore di Ilaria Salis | esultava per il rogo di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Altrasu, stavolta “per colpa” del suoMattia Tombolini. È emerso, infatti, che Tombolini fosse tra coloro cheno in prima fila per ildel pupazzo gigante di. “stronza!”, aveva scritto su Facebook. L’episodio, ricorderete, risale allo scorso febbraio, il pupazzo, costruito con la base di una fiamma tricolore come il simbolo di Fratelli d’Italia e il volto caricaturale della premier, futo a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. Tombolini sui social scrisse che per lui quello era “un piccolo sogno”. E diceva di aver “dato una mano al Carnevalone Liberato”, “la festa più bella di sempre”. Quindi poi ringraziò pubblicamente il Circolo Arci per l’organizzazione del tutto, e se qualcuno stava “rosicando” “ciao stronzi,te anche voi!”. Chi si somiglia si piglia, recita un vecchio detto.