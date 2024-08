Bassa la politica riaccende i motori E gli occhi sono tutti puntati sulle elezioni provinciali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Con la tregua ferragostana ormai agli sgoccioli, anche nellaBergamasca laè pronta are i. E, con essi, molte (probabili) polemiche in vista dei prossimi appuntamenti spartiacque, a partire dalledi fine settembre. A sud del capoluogo, il tornado elettorale dello scorso giugno ha rivoluzionato i vari pesi di potere, delineando uno scacchiere inedito, dominato da un centrodestra che si è goduto pure la ciliegina sulla torta di Romano (che al ballottaggio ha scelto il forzista Gianfranco Gafforelli). Già, perchè tanti voti portano non solo grandi responsabilità, ma anche altrettanti posti di prestigio, e mettere insieme diverse anime non è per nulla semplice.