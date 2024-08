ATP Winston-Salem Lorenzo Sonego la spunta contro Pavel Kotov e approda in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)la. Vittoria per il n.58 del ranking nei quarti di finale del torneo ATP di. Il piemontese ha piegato il russo(n.63 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 e torna in unadel massimo circuito internazionale dopo quella di Umago dell’anno scorso. Si tratta della prima volta in carriera nel penultimo atto di questo evento, nonché il primo giocatore tricolore a raggiungere questo turno nel torneo citato. Sul cammino di Sonny ci sarà il vincitore della sfida tra il belga David Goffin e l’australiano Rinky Hijikata. Nel primo set si assiste a un andamento decisamente anomalo dei due giocatori nei turni al servizio. In altre parole, chi è risposta ha quasi sempre la meglio.