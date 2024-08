Asl Salerno | via alla stagione dei concorsi per il personale infermieristico e assistenziale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ASL, con quattro provvedimenti approvati nella giornata di oggi, dà avvio aiper le figure assistenziali. Sono 200 i posti a tempo indeterminato per gli infermieri, 200 per operatori sociosanitari, 10 per i fisioterapisti. Approvato anche il concorso per l’assunzione di 10 psicologi da inserire nella dotazione organica dell’Azienda a tempo indeterminato. Con l’indizione dei, grazie anche al lavoro della Regione Campania, si dà seguito alle direttive strategiche che il Direttore Generale Gennaro Sosto ha imposto sin dall’insediamento, in continuità con la rilevante mole di procedure che sono state già espletate per altri profili nell’ultimo periodo.Una serie diimportanti, attesi da decenni, che hanno l’obiettivo di porre un freno alle carenze d’organico,riqualificazione e al ringiovanimento della dotazione organica.