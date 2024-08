Velasco | A Vannacci ci penso perché prende voti nonostante quello che dice

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Anche la Stampa ha intervistato. Il ct della nazionale femminile di pallavolo non è mai banale nelle sue risposte: «Sempre più spesso non siamo più persone ma personaggi. E i personaggi hanno vita propria. Autonoma. Io del resto da anni non controllo il mio personaggio. Sono rassegnato, lui va per conto suo e poi ci sono io».: «Per Paola non è stato semplice essere famosa» Il suo personaggio in fondo gode di un certo rispetto. «Sì, d’accordo. Ma gli fanno dire cose che io non ho mai detto. Alcune anche buonissime, per carità. Ma poi c’è chi sostiene che potrei fare di tuttoho vinto con la pallavolo». Qual è il Juliovero? «che va in Argentina tutti gli anni. Non per nostalgia del mio Paese, malì sono Julio. E basta. Tutti sanno quali fesserie ho fatto fin da bambino. Non devo mediare».