Un caso di febbre Dengue Scatta la disinfestazione nel territorio di Montignoso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A un anno di distanza dalche aveva colpito Massa, latorna a fare capolino sulla costa apuana. Stavolta a: la malattia è stata confermata dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest nella giornata di domenica, con una mail indirizzata al Comune per attivare le attività di profilassi previste in questi casi. L’ipotesi più accreditata è che la malattia infettiva tropicale causata dalvirus sia stata contratta durante un viaggio all’estero ma questo poco cambia ai fini della messa in sicurezza dell’area e controllo della situazione. La malattia viene trasmessa infatti attraverso la puntura di zanzara, in particolare quella conosciuta come ‘tigre’ e in cui l’uomo rappresenta una sorta di ‘incubatore’: quindi una zanzara che punge e si nutre di sangue umano infetto diventa a sua volta infetta e possibile vettore della malattia.