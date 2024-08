Stranissimi segni sul corpo Lorena trovata morta in casa dal marito | aveva 53 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La morte diPaolini, una donna di 53, ha scosso la comunità di Ortona, in Abruzzo. Il suoè stato trovato senza vita nel pomeriggio di domenica 18 agosto 2024, all’interno della sua abitazione. La scoperta è avvenuta in circostanze inquietanti: la donna giaceva sul divano e presentavasospetti sul collo, che hanno immediatamente sollevato il sospetto di un possibile omicidio. Le autorità sono intervenute rapidamente, e la procura di Chieti ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. >> Paura in spiaggia: bimbo si perde col materassino e viene colpito da un attacco epilettico. Genitori sotto choc, poi l’epilogo Gli inquirenti hanno avviato un’indagine approfondita, raccogliendo prove e interrogando persone vicine alla vittima.