Ritorna la Sagra dei crotti Dieci percorsi sul Mera alla scoperta delle cantine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Cresce l’attesa per ladei. Nella Valle delè incominciato il contorovescia per la kermesse immersa nella storia ma anche già proiettata nel futuro: l’appuntamento è per il 7 e 8 e il 14 e 15 settembre, e ci si può già prenotare per iAndèm a Cròt. I setteprivati aperti per l’occasione e icertificano una crescita che si declina nell’offerta esperienziale e nelle proposte collaterali per la volontà del comitatodeidi coinvolgere il territorio, volontari e operatori. Tutto per attrarre visitatori, residenti e turisti. Sono la voglia di stare insieme, di condividere momenti piacevoli, di riscoprire le antiche tradizioni a caratterizzare un evento giunto64esima edizione.