Rieti ritrovato morto il 23enne scomparso | indagini in corso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il corpo di Lorenzo Colasanti,domenica notte, è stato rinvenuto all’interno della sua auto in un fossato. È stato trovato senza vita Lorenzo Colasanti, il giovane di 23 anninella notte di domenica a. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno della sua Ford Fusion grigia, finita in un fossato nascosto dalla vegetazione lungo via Emilio Greco, nella zona nord della città. Ild’acqua che attraversa quel tratto raggiunge una profondità di circa 5 metri, rendendo difficile individuare il veicolo. Le ricerche, nelle ultime ore, erano state particolarmente intense, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine ma anche numerosi cittadini che avevano risposto agli appelli della famiglia del giovane. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.