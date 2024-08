Raimondo Todaro fuori da Amici 24 il sostituto arriva da Ballando? Il nome

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'attesa per il ritorno didi Maria De Filippi cresce di giorno in giorno, con novità che stanno già facendo parlare appassionati del talent show più longevo della tv italiana. La nuova edizione del programma, prevista per settembre su Canale 5 (QUI data e news) vedrà un cast quasi interamente confermato, con un'importante eccezione:via da. Dopo aver ricoperto il ruolo di professore di danza dal 2021 al 2023, non sarà presente nell'edizione numero ventiquattro.via: un addio già annunciato La notizia dell'addio diadnon è stata una sorpresa per molti. Già da tempo si vociferava che il ballerino e coreografo, noto per la sua lunga carriera acon le Stelle, potesse lasciare la cattedra di ballo.