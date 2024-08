Ragni in casa sono pericolosi? E come riconoscerli? Le risposte dell’esperto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 –in, qualiquelli? Perché le sorprese ci aspettano anche in questi giorni di rientro dalle vacanze. Esi spiegano certe invasioni, a periodi, quando nessun angolo dei nostri muri è libero da ragnatele e presenze silenziose? Lo abbiamo chiesto a Carlo Maria Legittimo, presidente di Aracnofilia, l’associazione italiana di Aracnologia. “La pullulazione didi altri artropodi - è la premessa- dipende moltissimo dal clima. Se c’è abbondanza di cibo, se siamo in periodi più umidi o caldi, si hanno delle naturali fluttuazioni, di anno in anno. Non è così strano che in alcune zone gli artropodi spariscano e in altre zone ci possano essere annualmente delle sovrappopolazioni”.