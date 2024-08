Quando inizia Che Tempo Che Fa | Fabio Fazio annuncia la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Ci vediamo a ottobre sul Nove”, con queste parolehato il ritorno di CheChe Fa sul Nove dal 6 ottobre 2024. Lo show è di certo tra i più amati, e indubbiamente tra i più seguiti alla domenica, con un ritorno social piuttosto importante (la pagina è seguita da quasi due milioni di follower). Al fianco di Luciana Littizzetto,è pronto a tornare per il secondo anno su Nove, dopo aver “salutato” la Rai.CheChe Fa sul Nove Dal 6 ottobre 2024,e Luciana Littizzetto tornano in onda sul Nove con CheChe Fa. L’ultimadel fortunato programma televisivo – la prima sul Nove, dopo il trasferimento dalla Rai – è stata piuttosto intensa. Ma soprattutto un’impresa non da poco, considerando il cambio di Rete. Eppure, è rimasto uno dei programmi preferiti degli italiani, nonostante tutto. Un bilancio più che positivo.