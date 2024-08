Lukaku vertice decisivo tra il Napoli e il Chelsea | quando ci sarà la risposta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024)tra ile ilper Romelu, c’è attesa da parte di Antonio Conte per capire come andranno le cose Ilsta lavorando in modo intenso sul mercato. Ufficializzato David Neres, il club partenopeo riverserà le proprie risorse sui soliti colpi dalla Premier League. Da Scott McTominay a Romelu, passando per Billy Gilmour. Sono i tre sogni sul mercato di Antonio Conte, che vuole al più presto dei rinforzi viste le pessime prestazioni della sua squadra nelle partite contro il Modena e il Bologna. Quel che è chiaro, è che il mercato delè bloccato dalla mancata partenza di Victor Osimhen. Diversi club hanno manifestato un interesse, come PSG, Arsenal e lo stesso. Ma di offerte ufficiali non ne sono arrivate, se non quella da 200 milioni che comprendeva anche l’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia.