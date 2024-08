Joker | Folie à Deux Todd Phillips parla del film e di un possibile terzo capitolo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dele di unVariety ha incontrato il regista di, per saperne di più sul sequel di, ildi successo del 2019 realizzato da lui e Joaquin Phoenix. A quanto pare,e Phoenix hanno iniziato a riflettere sulle idee per il seguito molto presto, con una di queste che prevedeva di portare il Clown Principe del Crimine a Broadway. “Quando abbiamo iniziato a pensarci davvero, ci siamo resi conto che ci vogliono quattro anni per mettere insieme una cosa del genere. E Joaquin sarebbe davvero disposto a dedicare sei mesi della sua vita per fare una cosa del genere ogni sera sul palco?”, spiega il regista. “Poi abbiamo pensato di farlo al Carlyle come una sorta di cosa più piccola. Ma il Covid ha colpito”.