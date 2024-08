Inter -3 al Lecce | lavori ad Appiano Gentile! Solo due gli assenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’oggi ha lavorato in vista della partita contro il, fissata per sabato alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia del primo successo stagionale.– Secondo giorno diad, in vista di. La sfida è fissata per sabato sera alle 20.45, allo stadio San Siro di Milano. Dopo il pareggio beffardo contro il Genoa, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata subito al riscatto. Oggi ad, giornata di allenamenti. In campo Piotr Zielinski, rientrato ufficialmente nella giornata di ieri. Il polacco scalpita per scendere in campo con la maglia nerazzurra e occhio alla sua eventuale titolarità per il primo incontro dell’anno a San Siro. Non si sono visti invece né Stefan de Vrij, né ovviamente Tajon Buchanan. L’olandese dovrebbe rientrare settimana prossima in gruppo; mentre il canadese ne avrà ancora fino a dicembre.