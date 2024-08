FOTO | Liv Morgan sul red carpet della premiere del film Il Corvo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Livaveva promesso a Rhea Ripley di portarle via tutto ed effettivamente ci è riuscita. Si è presa il WWE Women’s World Title, si è presa Dirty Dom e si è presa, di fatto, il Judgment Day dopo che anche Finn Balor si è rivoltato contro Damian Priest. La campionessa ha messo in bella mostra il suo titolo in occasionedel“The Crow – Il”. RedLivha preso parte alladel“The Crow – Il” svoltasi nella giornata di ieri a New York. La campionessa ha sfilato sul redindossano un lungo vestito nero e mettendo in bella mostra il suo WWE Women’s World Title. A Bash In Berlin lei e Dirty Dom se la vedranno contro Rhea Ripley e Damian Priest in un Mixed Tag Team Match. Qui sotto le immagini. looks like Liv is at another redtonight pic.twitter.