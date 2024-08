Dimenticati l' indice di massa corporea Ecco perché dovresti concentrarti sulla salute metabolica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Abbiamo sempre sentito parlare del metabolismo: quanto bene – o male – il tuo corpo elabori l'energia. Se ne parla spesso in termini di perdita o di aumento di peso, ma il metabolismo fondamentalmente consiste nel «convertire l'energia potenziale contenuta nel cibo in una forma utile di energia che alimenti le nostre cellule», dice la dottoressa Casey Means, autrice del best-seller Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health (in italiano ancora non tradotto) e co-fondatrice di Levels, un dispositivo di monitoraggio della. Il metabolismo detta molte cose – incluso il peso, ma non solo –, quando non è sano, può portare a malattie come diabete di tipo 2, Alzheimer, disturbi dell'umore, problemi cardiovascolari e malattie autoimmuni. Laè più importante dell’di, un parametro oggi obsoleto.